Зрители массово ушли с концерта Стаса Михайлова. И дело даже не в песнях

В Сети появилось видео, на котором десятки людей уходят с концерта Стаса Михайлова, который состоялся в честь празднования Дня металлурга в Шелехове Иркутской области. Судя по ролику, очередь выстраивалась не на выступление, а с него.

Причина такого поведения зрителей неизвестна. В Telegram-канале «Кровавая барыня» предположили, что люди устали от Михайлова, песни которого уже много лет звучат «из каждого утюга». Впрочем, противники певца могли бы изначально не идти на его концерт.

Второе предположение заключалось в том, что таким образом жители выразили протест против завода «Русал», представители которого пригласили певца выступить на Дне металлурга. В сентябре директор по охране труда алюминиевого завода Алексей Тенигин пойдет на выборы главы города, на предварительном партийном голосовании в мае он уже одержал победу, а действующий мэр подал заявление о выходе их партии и снял кандидатуру с праймериз. Возможно, именно это не понравилось местным жителям.