Зрители «Ледникового периода» объявили бойкот Владу Топалову

Они возмущены неприличным поведением артиста по отношению к партнерше по фигурному катанию Елене Ильиных. По мнению многих зрителей, женатый певец чересчур часто и горячо обнимает спортсменку, а та «слишком уж виснет на нем», написал «Царьград». А Ильину обвинили в том, что она может разрушить семью.

Зрители оставляют гневные комментарии под роликами на YouTube с выступления пары и требуют выгнать его из шоу.

«Сколько можно ее целовать? Жену целуй!» — пишут зрители. Им не понравилось, что в соцсетях у Топалова нет ни одной фотографии поцелуя с супругой, а снимков с объятиями с партнершей по льду накопилось уже много.

Топалов отреагировал на негодование болельщиков. Таким поведением он пытается подогреть интерес аудитории к своей паре. Певец уверен, что супруга не ревнует его.

С 2018-го Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко. Пара воспитывает сына Михаила, которому в декабре исполнится два года. Тодоренко сейчас также участвует в «Ледниковом периоде».