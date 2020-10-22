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    22 октября 2020, 12:01

    Зрители «Ледникового периода» объявили бойкот Владу Топалову

    Алена Макаренко

    Зрители шоу «Ледниковый период» на Первом канале устроили бойкот певцу Владу Топалову. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Зрители «Ледникового периода» объявили бойкот Владу Топалову

    Они возмущены неприличным поведением артиста по отношению к партнерше по фигурному катанию Елене Ильиных. По мнению многих зрителей, женатый певец чересчур часто и горячо обнимает спортсменку, а та «слишком уж виснет на нем», написал «Царьград». А Ильину обвинили в том, что она может разрушить семью.

    Зрители оставляют гневные комментарии под роликами на YouTube с выступления пары и требуют выгнать его из шоу.

    «Сколько можно ее целовать? Жену целуй!» — пишут зрители. Им не понравилось, что в соцсетях у Топалова нет ни одной фотографии поцелуя с супругой, а снимков с объятиями с партнершей по льду накопилось уже много.

    Топалов отреагировал на негодование болельщиков. Таким поведением он пытается подогреть интерес аудитории к своей паре. Певец уверен, что супруга не ревнует его.

    С 2018-го Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко. Пара воспитывает сына Михаила, которому в декабре исполнится два года. Тодоренко сейчас также участвует в «Ледниковом периоде».