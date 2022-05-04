Зритель напал на комика Шаппелла во время стендап-шоу

Комик Дейв Шаппелл подвергся нападению во время съемок нового стендап-шоу для стримингового сервиса Netflix в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило Daily Mail.

Неизвестный мужчина выскочил на сцену и набросился на комика. На помощь бросились охрана и актер Джейми Фокс. В результате Шаппелл не пострадал, зато нападавший поручил травму руки и ему потребовалась помощь медиков. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Super.ru.

«Это был трансгендерный мужчина», — пошутил Дейв Шаппелл.

Взяв в руки микрофон, Шаппелл высказался в отношении незнакомца уже более жестко:

«Я убью его».

Крис Рок, вышедший на сцену следом, шутливо спросил, не был ли это Уилл Смит, который в марте напал на него в прямом эфире во время вручения «Оскара».

«На секунду я подумал, что это ты!» — отозвался Шаппелл.

Как напомнила «Газета.ru», в прошлом году комика критиковали из-за шуток о трансгендерных людях и заявлений о том, что «гендер — это факт».