«Она думала, что мы зовем ее козой»: Дженнифер Лоуренс рассказала о кличке Мэрил Стрип

Актриса Дженнифер Лоуренс приняла участие в съемках шоу Стивена Колберта The Late Show. В ходе программы она рассказала о казусе, который произошел с другой знаменитой актрисой Мэрил Стрип во время работы над картиной «Не смотрите наверх».

По словам Лоуренс, на съемочной площадке актеры называли Мерил Стрип G.O.A.T. — это является аббревиатурой greatest of all time (то переводится как «величайшая во все времена»).

Аббревиатура созвучна со словом «goat», что в переводе означает «коза». Как выяснилась совсем недавно Мэрил Стрип не знала о расшифровке аббревиатуры и думала, что ее сравнивают с козой.

В ноябре журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2021 года 52-летнего актера Пола Радда. Эту новость не обошли стороной на шоу Стивена Колберта The Late Show. Там в юморной форме провели оценку сексуальности актера. Ведущий заставил Радда пройти через серию тестов на «сексуальность», среди которых был медицинский осмотр, судейство в стиле Вестминстерской выставки собак, а также фотосессии.