Зоозащитники попытались взять штурмом особняк телезвезды-охотника

Охота — любимое занятие 23-летнего Уильямса, которому он посвящает немало свободного от съемок времени. Более того, убийство животных он превратил в бизнес. Лучшим способом продвижения Олли посчитал размещение в Сети своих портретов рядом с застреленными им бородавочниками и буйволами.

Многие поклонники шоу и особенно зоозащитники были шокированы жестокостью молодого телеведущего. Уволить его из программы предлагалось в созданной экоактивистами петиции. Ее подписали примерно 35 тысяч человек. Как сообщил британский медиарегулятор Ofcom, на Олли Уильямса официально пожаловались более 400 раз.

Телеведущему стали поступать угрозы. Чтобы защитить себя и своих близких, молодой мужчина обратился в полицию. Уильямс является весьма состоятельным человеком. Он унаследовал поместье Lanhydrock в Корнуолле. Стоимость участка площадью 809 гектаров и строений на нем оценивается в 750 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 60 миллионам рублей.

Чтобы зоозащитники не разнесли все, что видят, владения Уильямса находятся под круглосуточной охраной. Сотрудники охранной компании фиксируют номера каждого автомобиля, который проезжает вблизи поместья. В полицию с жалобами на угрозы обратились и родители Олии.