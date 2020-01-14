Зои Кравиц рассказала о подготовке к роли Женщины-кошки

«Все идет хорошо. Это очень волнительно и очень тяжело физически. Я так много тренируюсь, что еле добираюсь до дома», — произнесла она во время шоу.

Актриса добавила, что в Лондоне уже проходят съемки. Пока она в них не задействована. Будущая Женщина-кошка все еще подбирает костюмы: перемерила множество, но идеального еще не нашла. Пока что перед камерами отыгрывают эпизоды Роберт Паттинсон в роли Бэтмена и Колин Фаррел в роли Пингвина.

В фильме Мэтта Ривза сыграют также Джеффри Райт (в роли комиссара полиции Джеймса Гордона), Энди Серкис (в роли дворецкого Альфреда Пенниуорта). На роль Загадочника приглашен Пол Дано.

Планируется, что картина выйдет на экраны в июне 2021 года.