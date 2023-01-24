Знаменитости 24 января 2023, 23:27 Знаменитый советский сценарист и легкоатлет Герман Климов умер

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Знаменитый советский сценарист и легкоатлет Герман Климов умер. Мужчине был 81 год. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Союза кинематографистов России.

Мужчина являлся младшим братом кинорежиссера Элема Климова. На данный момент нет информации, что стало причиной гибели мужчины, а также при каких обстоятельствах наступила смерть.

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Представители Союза выразили соболезнования родным и близким сценариста.

Он принимал участие в работе над сценариями таких картин, как «Иди и смотри», «Прощание», «Спорт, спорт, спорт».