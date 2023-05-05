Знаменитости 05 мая 2023, 19:37 Знаменитый советский артист Иосиф Иткин умер

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Не стало знаменитого советского артиста, томского хореографа Иосифа Иткина. Мужчина ушел из жизни на 96-м году жизни. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Telegram-канал «Томская Синагога».

Смерть мужчины случилась в Томске. Прощание с работником культуры проведут 8 мая в ДНТ «Авангард», написало utro.ru.

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Посетить прощание можно будет с 12:00 до 13:00.

Иосиф Иткин родился в Смоленске в 1928 году. Он стал создателем множества танцевальных коллективов, таких как клуб железнодорожников, дом культуры ГПЗ-5 и «Авангард».