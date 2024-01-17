Знаменитости 17 января 2024, 00:49 «Знаменитый польский режиссер». В США переписали биографию Андрея Тарковского Американский журнал Variety назвал Тарковского польским режиссером РИА «Новости»

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Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского «польским режиссером». Такое пояснение журналисты сделали в сноске к интервью российского режиссера Алексея Германа-младшего.

Американские журналисты взяли интервью у Алексея Германа на международном фестивале молодого кино в Макао. Речь в беседе шла о попытках «отмены» российской культуры и отстранении российских режиссеров от участия во многих международных фестивалях после начала конфликта на Украине. На это Герман напомнил, что фильмы Андрея Тарковского тоже никогда не показывали на международных фестивалях, что не делает их менее великими. В сноске к статье журналисты написали, что Тарковский — «знаменитый польский режиссер».

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Ранее шведский режиссер и сценарист Ингмар Бергман назвал фильмы Тарковского чудом, а его самого — величайшим режиссером. По мнению Бергмана, Тарковский смог выразить то, что он сам всегда хотел сказать, но не знал, как.