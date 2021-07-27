Знаменитый латышский композитор Раймонд Паулс решил уйти со сцены

Знаменитый латышский композитор и пианист Раймонд Паулс заявил, что готов уйти со сцены. Запланированные этим летом концерты, посвященные 85-летию музыканту, вероятно, станут последними. Информация появилась в журнале Kas Jauns.

Паулс и раньше заявлял о намерении уйти со сцены. Все дело в состоянии его здоровья.

«Хотя я уже говорил это много лет назад, на этот раз для этого действительно есть причины. У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать», — заявил композитор.

В минувшие выходные Паулс провел концерт, после которого сообщил журналистам, что эти выступления являются своего рода прощанием с публикой.

«Я больше не могу участвовать в таких масштабных программах и организовывать их. Я уже чувствую, что мне становится немного сложно», — отметил он.

При этом композитор подчеркнул, что не собирается спекулировать на этой теме, как многие его коллеги. Он не будет каждый год прощаться с публикой, а потом возвращаться, потому что это смешно.

В январе этого года Паулс рассказал, что вряд ли приедет в Россию с концертами. Он объяснил это возрастом.