Знаменитости 27 декабря 2022, 22:57 Знаменитый архитектор Дворца пионеров в Москве Владимир Кубасов умер

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Знаменитый архитектор, представитель советского модернизма Владимир Кубасов умер на 93 году жизни. Об этом сообщил mk.ru.

Мужчина занимался созданием проектов Речного вокзала в Ростове-на-Дону, павильона профсоюзов на ВДНХ и здания МХАТа на Тверском бульваре. Также он являлся последним живым создателем Дворца пионеров на Воробьевых горах, написало РИА ФАН.

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При этом мужчина выполнял роль не только архитектора, но и строителя.

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