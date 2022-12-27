27 декабря 2022, 22:57
Знаменитый архитектор Дворца пионеров в Москве Владимир Кубасов умер
Знаменитый архитектор, представитель советского модернизма Владимир Кубасов умер на 93 году жизни. Об этом сообщил mk.ru.
Мужчина занимался созданием проектов Речного вокзала в Ростове-на-Дону, павильона профсоюзов на ВДНХ и здания МХАТа на Тверском бульваре. Также он являлся последним живым создателем Дворца пионеров на Воробьевых горах, написало РИА ФАН.
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При этом мужчина выполнял роль не только архитектора, но и строителя.
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