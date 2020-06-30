Знаменитости станут учителями в TikTok. На платформе стартовал масштабный проект

Ведущая платформа для создания коротких видеороликов TikTok запустила масштабный проект «Звездный универ». В нем известные люди страны будут обучать подписчиков танцам, искусству, моде и другим направлениям.

С помощью коротких видеороликов звездные амбассадоры поделятся своими знаниями и навыками в самых разных сферах: от танцев и фитнеса до диджеинга и кастомизации одежды.

Каждый звездный участник станет куратором определенной темы и запишет в своем аккаунте несколько коротких обучающих видеороликов.

Первым в роли учителя показал себя музыкант Niletto. Пользователи TikTok уже могут посмотреть его видеоуроки хореографии в приложении.

Среди почетных участников проекта — гимнастка Ляйсан Утяшева, DJ Smаsh, каллиграфист Покрас Лампас, фэшн-эксперт Карина Нигай, блогер Наталья Ящук и модель Дарья Клюкина. Все они опубликуют свои обучающие уроки в ближайшее время.

Помимо того, что подписчики получат новые знания, они еще и смогут выиграть призы. Для этого нужно поучаствовать в челлендже — записать свои результаты после просмотра урока и выложить в TikTok.