Знаменитости станут учителями в TikTok. На платформе стартовал масштабный проект
С помощью коротких видеороликов звездные амбассадоры поделятся своими знаниями и навыками в самых разных сферах: от танцев и фитнеса до диджеинга и кастомизации одежды.
Каждый звездный участник станет куратором определенной темы и запишет в своем аккаунте несколько коротких обучающих видеороликов.
Первым в роли учителя показал себя музыкант Niletto. Пользователи TikTok уже могут посмотреть его видеоуроки хореографии в приложении.
Среди почетных участников проекта — гимнастка Ляйсан Утяшева, DJ Smаsh, каллиграфист Покрас Лампас, фэшн-эксперт Карина Нигай, блогер Наталья Ящук и модель Дарья Клюкина. Все они опубликуют свои обучающие уроки в ближайшее время.
Помимо того, что подписчики получат новые знания, они еще и смогут выиграть призы. Для этого нужно поучаствовать в челлендже — записать свои результаты после просмотра урока и выложить в TikTok.