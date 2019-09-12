Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк

Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни. По его словам, она сильно поправилась после родов, и поэтому пока избегает появляться на публике.

Исчезновение Заворотнюк обеспокоило фанатов. Что стоит за слухами о ее тяжелой болезни Подробнее

Об этом газете «Комсомольская правда» сообщил источник, близкий к семье актрисы.

«Она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Заворотнюк поссорилась с мужем фигуристом Петром Чернышевым из-за слухов о ее флирте с другим мужчиной.

Ранее соседи Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино в новой Москве, где живет актриса, рассказали, что перестали ее узнавать. Они сообщили, что артистка болеет и лежит в больнице. Соседи поделились, что ее мать постоянно плачет из-за того, что у Анастасии сильно болит голова, и она не может спать.

«А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… », — рассказал изданию соседка телеведущей.

Знакомый акртисы рассказал СМИ, что известия о ее болезни — это лишь слухи и домыслы.