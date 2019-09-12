Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Исчезновение Заворотнюк обеспокоило фанатов. Что стоит за слухами о ее тяжелой болезниПодробнее
Об этом газете «Комсомольская правда» сообщил источник, близкий к семье актрисы.
«Она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Заворотнюк поссорилась с мужем фигуристом Петром Чернышевым из-за слухов о ее флирте с другим мужчиной.
Ранее соседи Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино в новой Москве, где живет актриса, рассказали, что перестали ее узнавать. Они сообщили, что артистка болеет и лежит в больнице. Соседи поделились, что ее мать постоянно плачет из-за того, что у Анастасии сильно болит голова, и она не может спать.
«А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… », — рассказал изданию соседка телеведущей.
Знакомый акртисы рассказал СМИ, что известия о ее болезни — это лишь слухи и домыслы.