24 августа 2021, 21:38
Семен Альтов: «Со своей будущей женой мы знакомились трижды»
Писатель Семен Альтов рассказал о знакомстве со своей супругой Ларисой. Об этом сообщил телеканал «Петербургский дневник».
Он рассказал, что знакомился с Ларисой целых три раза. Между встречами проходил примерно год, и каждый раз Альтов забывал, что уже видел ее.
«В третий раз мы встретились у друзей, посчитали количество попыток познакомиться, решили, что уже достаточно, и можно переходить к семейной жизни», — поделился Альтов.