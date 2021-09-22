Знакомая Васильевой рассказала о ее уходе в монастырь

Знакомая актрисы Екатерины Васильевой Татьяна Бронзова рассказала о ее уходе в монастырь. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По ее словам, Васильева назвала интеллигенцию «сатанинским началом», потому что судит о людях по себе. Бронзова уточнила, что актриса много пила и совершала плохие поступки по отношению к сыну и мужьям.

«Если человек уходит в монастырь отмаливать грехи, значит, грехов на нем много», — подчеркнула она.

По словам Бронзовой, вера помогла Васильевой бросить пить. Также она отметила, что актриса сильно изменилась после того, как стала воцерковленной. Например, перестала брать вещи из рук людей и стала называть писателей «растлителями».

«Катя там (в монастыре — прим. ред.) спасается… От кого? От себя, от своих страстей», — считает Бронзова.

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