Змеи чуть не покусали актрису Миклош на ее даче

Актриса из сериала «Гончие» Анна Миклош обнаружила змей у себя на даче. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на PR-менеджера знаменитости Андрея Карпова.

По данным сайта «Дни.ру», актриса полола грядки и неожиданно услышала шипение. Она обернулась и увидела двух змей рядом с собой.

«Конечно, она находилась в шаге от смерти, ведь если бы она на нее наступила, то неизвестно, чем бы это все закончилось», — рассказал Карпов.

В результате все закончилось благополучно, Миклош вызвала специалистов и они убрали животных с участка.