Злоумышленники украли аккаунт Екатерины Волковой и обманули ее подписчиков на 500 тысяч

По информации сайта «Дни.ру», актриса убеждена, что от действий мошенников пострадали порядка 300 ее подписчиков. Пострадавшие переводили деньги самостоятельно.

«Я сейчас в растерянности. Аферист обманул более 300 моих подписчиков, которые перевели ему свои деньги. Ущерб составляет более 500 тысяч рублей! И я не могу прекратить это!» — возмутилась Екатерина Волкова.

По словам Волковой, все началось с того, что она прошла идентификацию в Instagram, ссылку на которую получила в сообщении.

Она пояснила, что когда злоумышленники вышли на нее впервые, то потребовали десять тысяч рублей за возвращение аккаунта. Звезда пожаловалась в полицию, однако вопрос не решили.

Волкова перечислила названную сумму, но аферисты снова потребовали десять тысяч рублей. После этого, актриса написала жалобу на бездействие полиции. Она уточнила, что правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело и начали следствие.