Зюганов признался, что лежал в больнице с ковидом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что был госпитализирован не «в плановом порядке», а из-за заражения коронавирусом. В беседе с Ura.ru политик заявил, что у него действительно был ковид, но он довольно быстро он вылечился.

Высокая температура держалась у Зюганова «всего один день», рассказал лидер КПРФ в интервью kp.ru.

«Главное в этой болезни (и всем советую) — не упустить первые два дня. Потому что она развивается довольно быстро, и если залезает глубоко, выбивать и вышибать ее трудно», — рассказал Зюганов.

Также политик отметил, что важно помнить, что COVID-19 каждый раз у человека проявляется нетипично, «в зависимости от его слабости, и туда может залезть».

После болезни, по словам политика, «недельку надо профилактировать, смотреть внимательно».

«Омикрон» лидер КПРФ сравнил по заразности с корью. По его мнению, именно высокая заразность нового штамма коронавируса может объяснить почти одновременную госпитализацию в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) самого Зюганова с другим политиком — лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

«По такой заразности этот новый вид напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного», — отметил Зюганов.

Зюганов ранее рассказывал, что не встречался с Жириновским в больнице из-за ограничений по COVID-19.

О госпитализации Зюганова стало известно на прошлой неделе. Политика доставили в ЦКБ с признаками ОРВИ. Жириновский попал в больницу в начале февраля из-за осложнений, вызванных «омикроном».