Певица Юлия Зиверт (Zivert) не поехала на корпоратив в турецкий Бодрум в последний момент, но при этом гонорар за выступление оставила себе. С таким заявлением выступил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, он представляет интересы известного продюсера, которого подвела Zivert.

«Она вместе с другими звездами должна была выступить на частном мероприятии в Бодруме. Но приехав в аэропорт, певица посчитала ниже своего достоинства ожидать два часа подготовку самолета и покинула аэропорт со своей командой без предупреждения организаторов концерта. На связь не выходила, при этом гонорар уже был ей выплачен в полном размере», — сказал Добровинский.

По его словам, пока вопрос пытаются решить мирно и не доводить до суда. Сейчас ведутся переговоры с представителями певицами. Адвокат заметил, что главное для его клиента — вернуть день за выступление, которое было сорвано по вине артистки. Никакой другой вариант продюсера, имя которого не называет, не устроит.

В июля Zivert уже оказывалась в центре скандала. В середине месяца она дала концерт в Краснодаре, на котором не соблюдались санитарные меры. По факту случившегося была начата проверка. Директор спортивной арены, где проходило выступление, уволился.