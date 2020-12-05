Zivert может достаться от Роспотребнадзора за нарушение ковидных мер осторожности на концерте

В соцсетях появились видео с недавнего концерта певицы Zivert, который прошел в Красноярске. На них можно разглядеть, что не все посетители сидят в масках, также есть сомнения по поводу шахматной рассадки.

Роспотребнадзор уже занялся этим случаем, передает Daily Storm. Сейчас специалисты организовали проверку. После чего будем понятно, какие меры нужно будет принять.

Концерт прошел 4 декабря. У певицы были запланированы еще выступления в декабре, но их отменили из-за новых ограничительных мер.

Тем не менее администрация Grand Hall Siberia, где прошел концерт, перед мероприятием сообщила, что была продана только часть билетов, чтобы можно было рассадить людей. Зал вмещает в себя 1700 человек, а пришли только 850.

Несколько дней назад концерт рэпера Басты, проведенный в разгар пандемии в Санкт-Петербурге, спровоцировал волну народного возмущения из-за нарушения мер безопасности. В результате местные власти оштрафовали концертную площадку на 480 тысяч рублей.