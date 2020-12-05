Zivert может достаться от Роспотребнадзора за нарушение ковидных мер осторожности на концерте
Роспотребнадзор уже занялся этим случаем, передает Daily Storm. Сейчас специалисты организовали проверку. После чего будем понятно, какие меры нужно будет принять.
Концерт прошел 4 декабря. У певицы были запланированы еще выступления в декабре, но их отменили из-за новых ограничительных мер.
Тем не менее администрация Grand Hall Siberia, где прошел концерт, перед мероприятием сообщила, что была продана только часть билетов, чтобы можно было рассадить людей. Зал вмещает в себя 1700 человек, а пришли только 850.
Несколько дней назад концерт рэпера Басты, проведенный в разгар пандемии в Санкт-Петербурге, спровоцировал волну народного возмущения из-за нарушения мер безопасности. В результате местные власти оштрафовали концертную площадку на 480 тысяч рублей.