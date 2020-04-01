Жванецкий пожелал россиянам не терять присутствие духа

По данным радио «Комсомольская правда», Жванецкий считает, что «самое главное — не расстраиваться по пустякам». Он рассказал, что время карантина каждое утро пишет, потому что «если есть работа своя, надо ее делать».

«Тем более юмор — это моя стихия, сил я на это не трачу. И будьте всегда в хорошем настроении, потому что плохого пока лично с нами ничего нет, и берегите себя», — заключил сатирик.

Также писатель зачитал свою миниатюру под названием «Радио», которую посвятил теме фейковых новостей про коронавирус:

«А доводить в карантине людей до инфаркта — это что, радио? Если ты радио, зачем ты мне навязываешь себя? Радио… Если ты радио, зачем ты будоражишь неподвижно сидящих. Молчи. Скажи: вы в пробке, вы в инфаркте, я замолкаю… Не транслируй несварение мозгов и радио свои „хихикалки“, не транслируй свою тупость».