Жванецкий опроверг слухи о «страшном диагнозе»

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи перед Новым годом поставили ему «страшный диагноз». Он удивился появившимся слухам и заявил, что нормально себя чувствует.

Об этом он сообщил Teleprogramma.pro в ответ на появление сообщений о его якобы тяжелой болезни.

Некоторые СМИ заявили, что 85-летнему сатирику медики диагностировали тяжелую болезнь, от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев. Скорее всего, речь шла об онкологии. Якобы сатирик узнал о диагнозе в Одессе, а затем обратился в больницу Управления делами президента. Ему были назначены стандартные процедуры.

Жена Жванецкого Наталья предположила, что журналистов ввело в заблуждение обыкновение сатирика периодически проходить профилактическое обследование.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», — сообщила Жванецкая.

В начале января стало известно о нападении, совершенном на сына Жванецкого около ресторана на Минской улице. Его избили и ограбили. По подозрению в его избиении арестован 23-летний студент МГИМО из Казахстана.