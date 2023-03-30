Знаменитости 30 марта 2023, 04:50 Жвачку Роберта Дауни-младшего захотели продать на аукционе за 40 тысяч долларов Использованную Робертом Дауни-младшим жвачку выставили на аукцион за 40 тысяч долларов РИА «Новости»

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Необычный лот выставили на онлайн-торги более чем за 40 тысяч долларов. С молотка захотели пустить использованную известным актером Робертом Дауни-младшим жевательную резинку. Об этом сообщил New York Post.

Стартовая цена лота составляет 40147,47 доллара. Как уверяет хозяин необычного лота, использованная жвачка Дауни-младшего попала к нему месяц назад, после того, как актер в шутку прилепил ее на звезду Джона Фавро на Аллее славы.

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По заявлению продавца, жвачка выставлена в таком же состоянии, в котором она оказалась у него. Изделие, как указал пользователь, можно проверить на наличие ДНК звезды.

Жевательную резинку покупатель получит в пластмассовом контейнере. Возврату этот товар не подлежит.

Ранее в марте на аукционе Tarisio в Нью-Йорке с молотка ушла знаменитая скрипка «Балтика» работы Джузеппе Гварнери. Лот продали за рекордные 9,44 миллиона долларов. Скрипка, возраст которой 292 года, заняла третье по стоимости место среди всех музыкальных инструментов. Ее назвали выдающимся произведением искусства и непревзойденным инструментом.