Журналисты выяснили стоимость «свадьбы» Бузовой и Манукяна на Мальдивах

Отмечается, что на обнародованном ролике DАVА одет в легкую рубашку и бежевые брюки, а Бузова нарядилась в белое платье с бахромой. Молодые люди надели венки из ярких цветов. Пара прошлась под бой барабанов до берега океана, где стоял алтарь. Возлюбленным дали произнести клятву и включили «Свадебный марш» Феликса Мендельсона. У певицы на пальце заметно кольцо, блогер держит в руках бумагу, свидетельствующую о бракосочетании.

По информации СМИ, это торжество имеет символический характер. В нашей стране такой союз не будет считаться официальным. Уточняется, что свадьба на пляже является популярной опцией для туристов на Мальдивах, пишет «ПолитЭксперт».

Средняя стоимость проведения мероприятия составляет примерно 50 тысяч рублей. В нее включена украшенная арка, выступление барабанщиков, фотограф, ведущий и документ. Еще в свадебный пакет входят танцы после церемонии, романтический круиз на лодке и праздничный ужин.