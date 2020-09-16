Журналисты выяснили размер заработка Павла Воли и Гарика Харламова

Уточняется, что резидент Comedy Club Павел Воля на протяжении нескольких лет входит в список Forbes как один из самых состоятельных юмористов. За минувший год год телеведущий заработал 2,5 миллиона долларов. Он зарабатывает с нескольких программ на телевидении. Помимо прочего, он является ведущим проекта «Импровизация», сообщил сайт «Утро.ру».

По информации СМИ, Харламов за текущий год заработал порядка 2,9 миллиона долларов. Отмечается, что за выступление на корпоративе комик берет около двух миллионов рублей. Еще деньги артисту приносит работа в Comedy Club. Он получает 750 тысяч рублей за один день.

По данным Forbes, за 2018 год Галкин заработал четыре миллиона долларов. Светлакову работа на ТНТ приносила от 400 до 500 тысяч долларов в год. За корпоративы он берет примерно три миллиона рублей.

Ранее «360» писал, что телеведущий Галкин занял второе место в рейтинге доверия россиян. Это на две позиции выше показателя Ивана Урганта.