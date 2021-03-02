Журналисты узнали, как Агата Муцениеце превратилась из филолога в звезду

В понедельник, 1 марта, актриса и ведущая Агата Муцениеце отметила свое 32-летие. РИА ФАН рассказало, как девушка из Риги с образованием филолога превратилась в российскую звезду.

Муцениеце получила образование в Латвийском госуниверситете по направлению «Китайская филология». После этого она решила попробовать поступить во ВГИК в Москве и прошла конкурс с первого раза. Агата жила в общежитии и все время искала актерскую работу. В 2011 году был выпущен сериал «Закрытая школа» с ее участием.

На съемках Агата познакомилась с Павлом Прилучным, который исполнил в ленте главную роль, и у них завязался роман. В июле 2011 года пара сыграла свадьбу, в 2013 году у них родился сын Тимофей, в 2016 году — дочка Мия. Спустя десять лет совместной жизни брак актеров распался.

Сейчас Муцениеце запустила на YouTube собственное шоу «Честный развод». Гости ее программы рассказывают личные истории и на собственном примере показывают, что жизнь после развода существует.