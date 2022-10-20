Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, с какими артистами проще всего работать | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 12:25 Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, с какими артистами проще всего работать Продюсер Пригожин: с богатым и знаменитым артистом приходится знакомиться заново Telegram- канал ROGOV

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Российский стилист Александр Рогов в разговоре со Светланой Бондарчук в программе «Света вокруг Света» рассказал, что ему гораздо проще работать с артистами первой величины, нежели с начинающими звездами.

Специалист отметил, что у больших звезд, как бы иронично ни звучало, намного меньше гонора. В качестве примера он привел Ренату Литвинову, которая без всяких сомнений надела прозрачную блузку, которую ей предложили стилисты для рекламы Chanel.

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«Чем меньше звезда или это какая-то сбитая летчица, там это будет труднее: „Это я не ношу, это я не надену, это будет некрасиво“. Ты потом, как уж на сковородке, должен вертеться», — процитировал сайт teleprogramma.pro слова стилиста.

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Продюсер Иосиф Пригожин поспешил оспорить слова Рогова, заявив, что часто звезды становятся совсем другими людьми после своей известности.

«Я сам сталкивался с моментами, когда с артистом, ставшим богатым и знаменитым, приходится знакомиться заново», — добавил он.

Адвокат Александр Добровинский также считает, что все зависит от человека. Как начинающие звезды, так и артисты первой величины могут быть капризными.