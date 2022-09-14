Журналисты Teleprogramma.pro вспомнили моменты из жизни советского диктора Игоря Кириллова | 360°

Знаменитости 14 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Журналисты Teleprogramma.pro вспомнили моменты из жизни советского диктора Игоря Кириллова Teleprogramma.pro: Игорю Кириллову 14 сентября могло бы исполниться 90 лет "Википедия"

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В среду, 14 сентября, знаменитому советскому диктору Игорю Кириллову могло бы исполниться 90 лет. О самых интересных событиях из его жизни рассказали журналисты Teleprogramma.pro.

Харизму Кириллова часто сравнивают с обаянием Николая Дроздова. По словам знакомых диктора, он был таким же добрым, светлым, обаятельным и располагающим к себе.

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В свое время Игорь планировал обучаться режиссуре, однако был зачислен на актерский факультет во ВГИК. Проучившись там год, он перевелся в Щепкинское театральное училище, которое окончил в 1955 году.

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Сначала Игорь пробовал играть в театре, а затем попал на телевидение, где начинал карьеру помощником режиссера музыкальной редакции ЦТ. В 1957 году он попробовал себя в качестве диктора прямого эфира.

«Конкурс закончился в 16 часов, а уже в 18 часов меня выпустили в прямой эфир — представляете, какой был мандраж? У меня ноги подкосились и онемели: мол, как, я же ничего не умею…», — вспоминал Кириллов.

Игорю удалось поучиться у лучших из лучших. Его преподавателем стала диктор Всесоюзного радио и партнерша Левитана Ольга Высоцкая.

Позже Кириллов появился в программе «Время» в качестве ведущего. Это он известил всю страну о полете Юрия Гагарина в космос и зачитал план выхода из кризиса на Чернобыльской АЭС.

Игорь Кириллов ушел из жизни 30 октября 2021. Его запомнили как человека, без которого отечественное телевидение было бы невозможным.

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