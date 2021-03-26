Журналисты сравнили размер пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

Размер пенсионных выплат российских телеведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой сравнили в новом материале сайта kp.ru.

Так, пенсия актрисы фильма «Жестокий романс» составляет около 45 тысяч рублей. Ее коллега, сваха Сябитова, получает в три раза меньше. Размер ее ежемесячных выплат — 14 тысяч рублей. Причиной такой разницы является то, что хорошую надбавку к пенсионному пособию Гузеевой дает почетное звание Заслуженной артистки РФ, написал журнал «ПолитРоссия».

Уточняется, что дополнительно к пенсионным выплатам Ларисы начисляется 30 тысяч рублей. Эти деньги женщина получает вместе с основной пенсией, которая полагается всем прописанным в столице деятелям культуры, имеющим соответствующие звания.

Ранее стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила преображение Гузеевой в новом молодежном шоу «ТикТок Талант». По словам специалиста, в образе актрисы были применены самые свежие тренды. Эксперт пояснила, что звезда старается максимально приблизить себя к молодежной моде. Одежду для нее подобрали многослойную и объемную. При этом Лариса в ней выглядит уместно и органично.