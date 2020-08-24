Журналисты составили список красивых женщин с полнотой

Одна из любимиц публики — певица Рианна. Недавно исполнительница набрала лишний вес, так как стала есть вредную пищу и перестала ходить в спортивный зал. Однако она не стесняется своих пышных форм и продолжает носить откровенные наряды.

Певица Бейонсе также не относится к числу тех, кто стройный от природы. Для того, чтобы добиться идеального тела ей приходилось трудиться в тренажерном зале и ограничивать себя в еде. После рождения близнецов в 2017 году исполнительница набрала лишний вес, но смогла его быстро сбросить благодаря строгой диете.

«Я практически ничего не могла есть, поэтому всегда была голодной», — поделилась Бейонсе.

Супермодель Тайра Бэнкс тоже набрала лишний вес, однако она не грустит и не комплексует. Она призывает всех женщин любить себя и свое иногда неидеальное тело.

Селена Гомес, певица, ответила пользователям соцсети, которые раскритиковали ее из-за того, что она поправилась, а также сказали, что она перестала быть красивой.

«Миф о красоте — это одержимость физическим совершенством, который ломает современных женщин. Это бесконечный круг безнадежности и ненависти к себе, так как мы пытаемся следовать несуществующему определению безупречной красоты, которое принято в обществе. Я решила заботиться о себе, поэтому не собираюсь никому ничего доказывать», — написала Гомес.

Ева Лонгория, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», завершает список красивых женщин с полнотой.