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    05 октября 2020, 16:53

    Журналисты рассказали о школьных годах Киркорова и Орбакайте

    Полина Петрова

    В понедельник, 5 октября в России отмечается День учителя. Журналисты сайта «Утро.ру» рассказали об успеваемости и увлечениях российских знаменитостей в школьные годы.
    Журналисты рассказали о школьных годах Киркорова и Орбакайте

    Певец Филипп Киркоров был хорошим учеником и получал высокие оценки. Он окончил столичную школу с золотой медалью. А дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в детстве занималась балетом и могла подолгу играть на фортепьяно. А в возрасте 11 лет она сыграла свою первую главную роль в ленте «Чучело».

    Артист Сергей Лазарев в юном возрасте занимался спортом. Спустя некоторое время мальчик ушел в музыку. Он окончил одну из московских школ, где в настоящий момент открыт музей его имени.

    Актриса Екатерина Климова тоже закончила общеобразовательную среднюю школу. Будущая звезда решила стать актрисой и поступила на курсы во ВГИК.

    Ранее Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у его 88-летнего отца Бедроса из-за заражения коронавирусом. По его словам, у папы на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении.

    Новости SMI.FM