Журналисты рассказали о школьных годах Киркорова и Орбакайте

Певец Филипп Киркоров был хорошим учеником и получал высокие оценки. Он окончил столичную школу с золотой медалью. А дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в детстве занималась балетом и могла подолгу играть на фортепьяно. А в возрасте 11 лет она сыграла свою первую главную роль в ленте «Чучело».

Артист Сергей Лазарев в юном возрасте занимался спортом. Спустя некоторое время мальчик ушел в музыку. Он окончил одну из московских школ, где в настоящий момент открыт музей его имени.

Актриса Екатерина Климова тоже закончила общеобразовательную среднюю школу. Будущая звезда решила стать актрисой и поступила на курсы во ВГИК.

Ранее Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у его 88-летнего отца Бедроса из-за заражения коронавирусом. По его словам, у папы на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении.