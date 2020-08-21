Журналисты назвали самых востребованных после пандемии звезд

Удалось узнать, что после открытия границ Полина Гагарина, российская певица, улетела в Турцию, где потратила около двух миллионов рублей на особняк. Оказалось, что она является самым востребованным исполнителем России. Гагарина обогнала Диму Билана, Григория Лепса и Сергея Лазарева.

Билет на концерт Гагариной обходится в сумму от 2200 до 5700 рублей. У Билана — от 1800 до 5200, у Лазарева так же - самый дорогой билет стоит 5200. Об этом написал сайт радиостанции «Комсомольская правда».