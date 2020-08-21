21 августа 2020, 13:14
Журналисты назвали самых востребованных после пандемии звезд
У артистов отечественного шоу-бизнеса недавно стартовали первые концерты после пандемии коронавирусной инфекции. Журналисты издания «Собеседник» выяснили, билеты, на чьи концерты, пользуются большей популярностью.
Удалось узнать, что после открытия границ Полина Гагарина, российская певица, улетела в Турцию, где потратила около двух миллионов рублей на особняк. Оказалось, что она является самым востребованным исполнителем России. Гагарина обогнала Диму Билана, Григория Лепса и Сергея Лазарева.
Билет на концерт Гагариной обходится в сумму от 2200 до 5700 рублей. У Билана — от 1800 до 5200, у Лазарева так же - самый дорогой билет стоит 5200. Об этом написал сайт радиостанции «Комсомольская правда».