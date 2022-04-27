Журналисты kp.ru узнали, как некоторые российские звезды изменили внешность этой весной

Журналисты сайта kp.ru узнали, какие изменения проделали российские артисты и блогеры со своей внешностью этой весной. Больше всего их удивили блогер Анастасия Ивлеева, телеведущий Дмитрий Шепелев и певица Ирина Дубцова.

Например, 31-летняя телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила заменить свои виниры на более качественные и дорогие. Девушке пришлось потратить около пяти миллионов рублей, чтобы этой весной сверкать новой, белоснежной улыбкой.

«Прошлые виниры я ставила лет пять назад — свои зубы у меня очень плохие были: кривые, на каких-то нерв удален. Старые виниры были на полтора тона белее, толстоватые, не на все зубы, а только на зону улыбки и не идеальны по форме и прикусу», — рассказала она.

А 39-летний Дмитрий Шепелев этой весной решил перекрасить свои русые волосы в белый цвет. Телеведущий отметил, что стрижка в модном салоне обошлась ему в 3500 рублей, а окрашивание — в 8000 рублей.

Певица Ирина Дубцова решилась избавиться от грудных имплантов и вернуться к своей натуральной груди.

«Меня избавили от грудных имплантов: я — натюрель уже два с половиной месяца. Убрала их, поскольку они меня „толстили“. Стояли уже 12 лет. Сейчас это немодно, тяжело, да и надоели», — сказала она.