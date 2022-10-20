Журналисты kp.ru попытались выяснить, почему Варнава рассталалсь с режиссером Молочниковым | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 12:21 Журналисты kp.ru попытались выяснить, почему Варнава рассталалсь с режиссером Молочниковым KP.RU: причиной развода Молочникова и Варнавы могла стать Ходченкова Telegram-канал Катя Варнава

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До того, как Екатерина стала девушкой Александра Молочникова, молодому режиссеру приписывали роман с известной актрисей Светланой Ходченковой. Некоторое время они работали над совместным проектом «Скажи ей», написал сайт kp.ru.

Познакомить Екатерину с Александром помог Константин Богомолов. Он посоветовал режиссеру пригласить артистку для участия в спектакле «Бульба. Пир». После этого молодые люди начали общаться, а затем и встречаться.

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В одном из интервью Екатерина рассказывала, что мечтала о ребенке.

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«У меня произошел выкидыш. Очень серьезно переживала это. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода», — сообщала артистка.

В СМИ также просочилась информация, что пара тайно поженилась. Они вместе планировали уехать в США, но в один момент что-то пошло не так. Екатерина подала на развод.

В феврале этого года, еще до отъезда в Соединенные штаты, Молочников пригласил на свой спектакль Екатерину, а также Светлану Ходченкову. Начали поговаривать, что режиссер вновь вспомнил старую подругу.

По словам продюсера Антонины Саврасовой, дыма без огня не бывает. Многие из театральной сферы по-прежнему убеждены, что именно Светлана Ходченкова разрушила брак Молочникова и Варнавы.