Знаменитости 08 сентября 2023, 14:22 Журналисты издания Blast выяснили, что певица Рианна назвала второго ребенка именем Райот

Читать 360tv в

Репортеры издания Blast выяснили пол и имя второго ребенка Рианны и ее бойфренда Ракима Майера, выступающего под псевдонимом А$AP Rocky.

У звездной пары родился сын, которого назвали Райотом Роузом. В документах сын певицы значится под фамилией отца, сообщили 7Дней.

Реклама

В переводе «Райот» означает бунт, восстание. Фанаты артистки несколько смутились ее выбором, поскольку верят, что имя влияет на судьбу его носителя.