Знаменитости 10 января 2024, 17:07 Журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм Shot: журналистку Рынску попросили привлечь к ответственности за слова о русских РИА «Новости»

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Правозащитники попросили привлечь живущую за границей 48-летнюю российскую журналистку, светского обозревателя Божену Рынску к ответственности за экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, заявление в МВД подал правозащитный центр «Сорок сороков». Его представители обратили внимание полиции на то, что в одном из недавних интервью Рынска назвала живущих в Латвии россиян «жуликами», «ворами» и «животными».

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Божена Рынска работала в таких изданиях, как «Известия», «Газета.ru», журнале GQ, известна как писательница и блогер. В 2023 году она вместе с маленькой дочерью уехала в Латвию.

В декабре под уголовное дело попали двое среднеазиатских рэперов. Один из них, участвуя в баттле, иронично рассказал об «избиении беременной русской», а второй сделал отсылку на случай из Электростали, когда с головы русского подростка срезали скальп.