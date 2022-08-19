Журналистка Жигалова рассказала, как пережидала бурю с Киркоровым на заправке в Сочи

Известная журналистка Алена Жигалова, получившая известность благодаря YouTube-шоу «Алена, блин!», рассказала, как однажды просидела на заправке с Филиппом Киркоровым пять часов. Курьезный случай произошел в Сочи. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Три недели назад я приехала в Сочи. Мы пошли на концерт к Филиппу с моими друзьями. Все было прекрасно и весело, пока он не предложил поехать поесть вареников. Он очень любит одно заведение, оно расположено прямо на заправке», — призналась женщина во время фестиваля «Таврида.Арт», который проходит в Крыму.

Журналистка рассказала, что после приезда на заправку начался ливень и сильный ветер. В итоге они с Киркоровым оказались заперты в кафе. Там знаменитостям пришлось провести почти пять часов. По словам Жигаловой, время они провели довольно хорошо. Она поужинали варениками, поиграли в «Шпиона», а также обсудили свежие сплетни. После завершения непогоды их пути разошлись. Киркоров отправился в Геленджик, а Жигалова — в аэропорт.