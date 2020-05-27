Журналистка рассказала о влиятельном покровителе Бузовой

По информации РИА ФАН, Барышева нашла в своем архиве старые фотографии со звездных вечеринок. Ей удалось сфотографировать пару около десяти лет назад.

«Раскопала у себя в архиве интересные фотки. Когда Бузова еще с Митрофановым тусовалась, причем официально. Я их снимала на какой-то „тусе“», — пояснила журналистка.

На обнаруженных фотографиях, экс-депутат обнимает телеведущую за талию, а Бузова показывает в объектив коробку с ювелирными украшениями. Предполагается, что в тот момент проходило мероприятие от столичной радиостанции, потому что Митрофанов был одет в фартук с ее логотипом.

Ранее Ольга Бузова оказалась в ежедневной британской газете Times. Издание писало о захвате заложников в одном из отделений Альфа-Банка. Среди требований грабителя было желание встретиться с певицей.