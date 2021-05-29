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    29 мая 2021, 10:54

    Журналистка по ошибке «похоронила» умершего в 1616 году Шекспира. Речь шла о его тезке

    Дарья Морозова

    Ведущая новостей на аргентинском канале перепутала писателя Уильяма Шекспира и его полного тезку, который недавно умер. В результате она объявила о смерти первого. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Журналистка по ошибке «похоронила» умершего в 1616 году Шекспира. Речь шла о его тезке

    Драматург Уильям Шекспир, автор пьесы «Ромео и Джульетта», умер еще в 1616 году. Ведущая не заметила своей ошибки, когда озвучивала новость.

    «Эта новость ошеломила всех нас, этот человек был великим. Речь идет о смерти Уильяма Шекспира. Мы сообщим вам, как и почему это произошло», — рассказала она.

    Во время видеозаписи с умершим пациентом она прочла некролог.

    «Как мы все знаем, он один из самых важных англоязычных писателей — я считаю его мастером», — объявила ведущая.

    Новость быстро стала вирусной, пользователи соцсетей начали шутить по этому поводу. Некоторые восхитились многовековой жизнью писателя и добавили, что хоть последние 400 лет он и был жив, но почему-то не написал ни одного шедевра. Один из пользователей спросил, проходили ли Ромео и Джульетта вакцинацию от коронавируса.