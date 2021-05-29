Журналистка по ошибке «похоронила» умершего в 1616 году Шекспира. Речь шла о его тезке

Ведущая новостей на аргентинском канале перепутала писателя Уильяма Шекспира и его полного тезку, который недавно умер. В результате она объявила о смерти первого. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Драматург Уильям Шекспир, автор пьесы «Ромео и Джульетта», умер еще в 1616 году. Ведущая не заметила своей ошибки, когда озвучивала новость.

«Эта новость ошеломила всех нас, этот человек был великим. Речь идет о смерти Уильяма Шекспира. Мы сообщим вам, как и почему это произошло», — рассказала она.

Во время видеозаписи с умершим пациентом она прочла некролог.

«Как мы все знаем, он один из самых важных англоязычных писателей — я считаю его мастером», — объявила ведущая.

Новость быстро стала вирусной, пользователи соцсетей начали шутить по этому поводу. Некоторые восхитились многовековой жизнью писателя и добавили, что хоть последние 400 лет он и был жив, но почему-то не написал ни одного шедевра. Один из пользователей спросил, проходили ли Ромео и Джульетта вакцинацию от коронавируса.