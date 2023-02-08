Знаменитости 08 февраля 2023, 15:19 Журналиста Сванидзе вывели из искусственной комы — экс-член СПЧ Каляпин РИА «Новости»

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Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил экс-член СПЧ Игорь Каляпин.

Ранее Сванидзе также входил в Совет по правам человека при президенте России.

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«Я знаю, что его вывели из искусственной комы», — рассказал Каляпин.

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По его словам, правозащитник находится под контролем врачей в одной из столичных инфекционных больниц. Каляпин не уточнил, в каком состоянии находится Сванидзе на данный момент.

Первые известия о госпитализации журналиста появились 6 февраля. Тогда сообщалось, что у Сванидзе выявили отек легких. При этом председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также в беседе с РИА «Новости» сообщал, что врачи оценивали состояние правозащитника тяжелое.

По данным источника «360», Сванидзе подключалик аппарату ИВЛ. При этом врачи диагностировали у журналиста еще и пневмонию. Также собеседник «360» уточнял, что к моменту госпитализации отек легких у Сванидзе спал, однако его состояние по-прежнему оценивалось как тяжелое.