Журналист Сорокин: сын Легкоступовой угнал у нее машину после венчания с Фирсовым

Напомним, 54-летняя исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму. За месяц до своей смерти она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Пара познакомилась в Facebook. Свадьба и венчание прошли в Сочи.

Анэтт и Матвей, дети Легкоступовой, обвинили Фирсова в гибели матери. По их словам, певица из-за него начала часто выпивать, и именно он не досмотрел за ней.

Денис Сорокин был гостем на бракосочетании Фирсова и Легкоступовой. Он рассказал, что Матвей угнал автомобиль матери и не хотел в этом признаваться. Однако сделать это ему все-таки пришлось, так как Валентина угрожала подключить к делу полицию. После этого Матвей признал, что он похитил машину.

Окружающие предполагают, что детям певицы не понравился яхтсмен, так как с ним Легкоступова была счастлива и хотела пожить для себя.