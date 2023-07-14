Знаменитости 14 июля 2023, 15:45 Журналист Шаинян оказался в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Карена Шаиняна в список террористов и экстремистов Карен Шаинян / YouTube

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Росфинмониторинг внес российского блогера и журналиста Карена Шаиняна* в перечень экстремистов и террористов. Его данные появились на сайте ведомства.

«Шаинян Карен Багратович*, 01.07.1981 года рождения, город Иркутск», — значится в базе.

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Другие сведения не приводятся. Минюст внес Шаиняна* в список иностранных агентов еще в апреле 2022 года. Такой же статус тогда получили политолог Екатерина Шульман*, блогер Юрий Дудь*, художник-карикатурист Сергей Елкин*.

Карен Шаинян* в свое время работал в таких изданиях, как «Сноб», «Коммерсантъ Деньги», «Вокруг света» и других. У него есть свой YouTube-канал, на котором появляются посвященные ЛГБТ-теме видео. Также журналист освещает общественно-политические события. Подписчиками Шаиняна на этой платформе являются более 200 тысяч пользователей Сети.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.