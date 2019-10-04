Журналист рассказал, как Лепс послал его матом

Денис Терехов опубликовал пост, в котором извинился перед Григорием Лепсом за свою надоедливость.

По словам журналиста, он ехал в лифте гостиницы Краснодара вместе со звездой, которого сопровождал «крупный хмурый мужчина». Во время всей поездки репортер не унимался и просил музыканта спеть с ним. При этом спутник Лепса сделал несколько замечаний Терехову, однако тот не отставал.

В результате сам певец не выдержал и в грубой форме послал надоедливого журналиста. За этот случай корреспондент извинился в Сети.

«Григорий, извините, пожалуйста. На самом деле, это извинительный пост. Написали в личку, что Лепсу передали… и он принял мои извинения», — написал журналист.