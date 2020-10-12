Журналист Павел Лобков ответил на сообщения о госпитализации

Журналист Павел Лобков заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что у обозревателя «Дождя» сотрясение мозга.

«Я прекрасно себя чувствую. Передайте своим источникам, что это (информация о госпитализации — прим. ред.) неправда. Я себя отлично чувствую», — рассказал «360» Павел Лобков.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Павел Лобков попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибами лица и головы. Якобы журналист получил сотрясение мозга, когда упал у себя дома и ударился. Медики отметили, что в тот момент Лобков находился в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2020-го Павел Лобков оказался фигурантом скандала с домогательствами. Несколько бывших коллег и стажеров обвинили журналиста «Дождя» в харассменте, причем большинство — анонимно.

Павел Лобков ответил на обвинения на своей странице в Facebook. Он оправдал свое поведение тем, что в мир пришла новая этика, которая ему непонятна и неблизка. При этом журналист опроверг использование служебного положения для личных отношений.