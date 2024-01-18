Знаменитости 18 января 2024, 12:34 Журналист Осипова: за деятельностью иноагентов на рынке необходим системный контроль

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Журналист и писатель Наталия Осипова дала интервью в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы она указала на необходимость организации системного подходя для контроля за деятельностью иностранных агентов на рынке, сообщил «Абзац».

Специалист напомнила, что сейчас в общем доступе находится литературное произведение с антироссийской пропагандой. Создателем книги является лицо, признанное иноагентом.

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«Продукт спокойно продается, автор получает отчисления. Мне кажется, в этом есть некоторый когнитивный диссонанс», — высказалась Осипова.

В связи с этим она заявила, что важно выработать неволюнтаристские и легальные методы для решения соответствующей проблемы.