Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал вокальные данные Веры Брежневой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева не обладает высокими вокальными данными и не умеет петь без фонограммы. Об этом заявил писатель и журналист Михаил Шахназаров, написало ИА Nation News со ссылкой на YouTube-программу «Абзац».

Журналист считает, что «может попадать в ноты чаще, чем Вера Брежнева».

«Я видел, как Вера Брежнева поет без фонограммы. Обнять, как говорится, и заплакать. Я при всем своем неумении петь, попаду в ноты чаще, чем Вера», — заявил он.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева уехала в Польшу, где начала заниматься благотворительностью и помогать украинским беженцам. Певица сменила концертные наряды на рабочую форму для сбора гуманитарной помощи на складе.

Бывший продюсер телеканала Муз-ТВ Олеся Сазыкина заявила, что Брежнева должна рассчитаться с Россией. Она также добавила, что певица «поступила нечестно по отношению к России, постоянно критикуя спецоперацию на Украине».