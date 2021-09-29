Журналист Илья Мильштейн умер в возрасте 60 лет

Журналист Илья Мильштейн умер. Мужчине было 60 лет. Об этом сообщил портал «Грани.ру».

Журналист скончался на койке мюнхенской больницы. Последние месяцы своей жизни он боролся с раком легких. Информации о дате и месте похорон пока нет, она станет известна позже, передали Nation News.

За время своей деятельности Мильштейн написал более 1700 статей на портале «Грани.ру». Также он являлся автором колонок на сайте «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

Ранее стало известно, что актер Константин Глушков умер в 56 лет от остановки сердца. Его похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.