Знаменитости 25 марта 2024, 15:58 Жуков развеял слухи о том, что на «Новую Фабрику звезд» некоторые участники попали с помощью связей

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Взять на шоу «Новая Фабрика звезд» безголосого человека невозможно, поскольку все участники проходят тройной отбор. Таким образом в беседе с изданием «Антенна-Телесемь» высказался солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

Как процитировал слова знаменитости сайт kp.ru, отбор вычисляет неинтересных людей и людей со связями.

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«Отбор позволяет избежать все странных ситуаций, при которых к нам мог бы просочиться неинтересный, неталантливый, блатной человек», — добавил Жуков.

Ранее СМИ писали, что кастинг на проект прошел сын шансонье Михаила Круга Александр.