Жуков рассказал о неудачном опыте с открытием ресторана

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, как едва не превратился в алкоголика, открыв в Москве ресторан. Артиста процитировали «Невские новости».

Певец открыл ресторан, когда ему было 30 лет. Ему захотелось вложиться во что-то стоящее, однако заведение начало приносить убытки. К Жукову приходили друзья и он обслуживал их за свой счет.

«Мы начали тупо спиваться. Тебе еще нет 30-ти, и ты такой сидишь, одни друзья приехали. Туда подошел, тут выпил, там. Так и сидишь круглосуточно», — поделился артист.

В итоге ресторан пришлось закрыть, и на протяжении долгого времени Жуков не занимался ничем подобным. Однако прошли годы и артист набрался опыта, открыв по всей стране сеть баров.