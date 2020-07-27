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    27 июля 2020, 15:32

    Жуков из «Руки Вверх» предложил футболисту Дзюбе спеть дуэтом

    Полина Петрова

    Солист музыкальной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в новой публикации личного Instаgrаm-аккаунта предложил форварду футбольного клуба «Зенит» Артему Дзюбе спеть дуэтом.

    Он выставил пост с видеороликом, на котором футболист, сидя в самолете, в шутку исполняет его песню «Ай-яй-яй» после победного матча в Кубке России. Певец оценил новое исполнение своей композиции и спросил нападающего сине-бело-голубых, не желает ли он спеть вместе с ним, информирует сайт «Невские новости».

    «Артем Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — подписал пост Жуков.

    Спортсмен дал положительный ответ в комментариях к публикации: «Берем Игоря и я готов». По всей видимости, футболист захотел спеть вместе со своим коллегой, капитаном клуба ЦСКА, Игорем Акинфеевым. Подписчики отреагировали на диалог знаменитостей, признавшись, что с нетерпением ждут любимую песню в их исполнении.

    Напомним, ФК «Зенит» в сезоне 2019/2020 оформил золотой дубль. Теперь футболистам предстоит встретиться с «Локомотивом» в игре за Суперкубок 7 августа.

    Новости SMI.FM