Жуков из «Руки Вверх» предложил футболисту Дзюбе спеть дуэтом

Он выставил пост с видеороликом, на котором футболист, сидя в самолете, в шутку исполняет его песню «Ай-яй-яй» после победного матча в Кубке России. Певец оценил новое исполнение своей композиции и спросил нападающего сине-бело-голубых, не желает ли он спеть вместе с ним, информирует сайт «Невские новости».

«Артем Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — подписал пост Жуков.

Спортсмен дал положительный ответ в комментариях к публикации: «Берем Игоря и я готов». По всей видимости, футболист захотел спеть вместе со своим коллегой, капитаном клуба ЦСКА, Игорем Акинфеевым. Подписчики отреагировали на диалог знаменитостей, признавшись, что с нетерпением ждут любимую песню в их исполнении.

Напомним, ФК «Зенит» в сезоне 2019/2020 оформил золотой дубль. Теперь футболистам предстоит встретиться с «Локомотивом» в игре за Суперкубок 7 августа.